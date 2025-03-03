Лукашенко сохранил пост первого вице-премьера за Снопковым, назвав главную задачу экономики

Президент Беларуси Александр Лукашенко сохранил пост первого вице-премьера за Николаем Снопковым, назвав главную задачу экономики. Подробности сообщили в телеграм-канале «Пул Первого».
«Первый вице-премьер — Снопков», — сказано в сообщении.
Уточняется, что в блоке, который курирует первый вице-премьер — один новый министр. Речь идет про нового министра связи и информатизации Кирилла Залесского. Президент, обращаясь к экономическому блоку, назвал главную задачу:
— Каждый рубль надо беречь. Как никогда в этой пятилетке нужно экономить, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Как пишет БелТА, глава государства заметил, что нынешний состав экономического блока можно назвать «новым старым», так как многие из тех, кто в нем оказался, были назначены и работали до выборов, чтобы наниматели понимали заранее, с кем будет работать президент.
«Экономический блок правительства возглавил первый вице-премьер Николай Снопков», — сказано в сообщении.
Лукашенко, обращаясь к Снопкову, уточнил, что в белорусском правительстве, Администрации президента будут работать экономисты.
— Вы, премьер-министр, глава Администрации, руководитель Национального банка — все будут как кулак работать, все вместе, — подчеркнул глава государства.
По словам президента, никакого расхождения быть не должно. Он заметил, что Национальный банк должен функционировать фактически в составе белорусского правительства.
— Вы должны смотреть вперед. Развитие страны — вы за это должны отвечать одинаково, — акцентировал внимание Александр Лукашенко.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назначил министра связи и информатизации 3 марта.
Также мы писали, что Лукашенко собрал членов правительства Беларуси, чтобы поставить задачи.
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Кроме того, Лукашенко сказал, как формируется правительство в Беларуси: «Ах, правительство. Кто будет — не будет».