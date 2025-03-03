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«Председатель правительства не принимает каких-то единоличных решений и не довлеет». Лукашенко заявил про усиление роли вице-премьеров в новом правительстве Беларуси

Лукашенко заявил про усиление роли вице-премьеров в новом правительстве Беларуси.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 марта во Дворце Независимости в момент формирования экономического блока заявил про усиление роли вице-премьеров в новом правительстве Беларуси, передает БелТА.

Лукашенко обратил внимание на то, что хотел бы еще раз обозначить особенность работы будущего правительства, на которой будет настаивать.

— Эта особенность заключается в том, что значительно больший вес будут иметь заместители премьер-министра, — заявил глава государства.

Президент уточнил, что председатель правительства является в Беларуси председателем, он организовывает работу правительства, проводит заседания, но не принимает каких-то единоличных решений, не довлеет над членами правительства, прежде всего над вице-премьерами.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назначил министра связи и информатизации 3 марта.

Также мы писали, что Лукашенко собрал членов правительства Беларуси, чтобы поставить задачи.

Тем временем глава государства сохранил пост первого вице-премьера за Снопковым, назвав главную задачу экономики.