Литва намерена продлить договор о транзите газа в Калининградскую область, который истекает в конце 2025-го. Об этом, ссылаясь на президента республики Гитанаса Науседу, пишет Интерфакс.
Я не вижу причин не продлевать его (контракт). Есть вся инфраструктура, есть наши интересы, есть некоторые измененные условия договора, которые в настоящее время более выгодны для Литвы, чем в прежнем договоре. Поэтому мы готовы не создавать дополнительных очагов напряжённости, сотрудничать в этой конкретной сфере, но на приемлемых для Литвы условиях.
По словам президента, российский эксклав «со всех сторон окружён территорией ЕС, и какое-то сообщение с основной территорией страны должно осуществляться». Это, однако, должно происходить «на равноценных условиях, экономически приемлемых для Литвы».
Литва ежегодно зарабатывает на транзите газа в Калининградскую область 20 млн евро.