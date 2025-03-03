Литва намерена продлить договор о транзите газа в Калининградскую область

Я не вижу причин не продлевать его (контракт). Есть вся инфраструктура, есть наши интересы, есть некоторые измененные условия договора, которые в настоящее время более выгодны для Литвы, чем в прежнем договоре. Поэтому мы готовы не создавать дополнительных очагов напряжённости, сотрудничать в этой конкретной сфере, но на приемлемых для Литвы условиях.