Песков: у Путина и Трампа не было публичных контактов с 12 февраля

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Никаких контактов, которые должны были бы быть преданы огласке», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили вопрос остановки боевых действий на Украине, двусторонние отношения и еще ряд тем, а также условились продолжать контакты и организовать личную встречу. 28 февраля американский лидер заявил, что общался с Путиным «пару дней назад».