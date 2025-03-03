Песков: у Путина и Трампа не было публичных контактов с 12 февраля

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили вопрос остановки боевых действий на Украине, двусторонние отношения и еще ряд тем, а также условились продолжать контакты и организовать личную встречу. 28 февраля американский лидер заявил, что общался с Путиным «пару дней назад».