Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: у Путина и Трампа не было публичных контактов с 12 февраля

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Никаких публичных контактов президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа с момента телефонного разговора 12 февраля не было.

Источник: AP 2024

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Никаких контактов, которые должны были бы быть преданы огласке», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили вопрос остановки боевых действий на Украине, двусторонние отношения и еще ряд тем, а также условились продолжать контакты и организовать личную встречу. 28 февраля американский лидер заявил, что общался с Путиным «пару дней назад».

Трамп Дональд
Путин Владимир