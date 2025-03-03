Лукашенко назначил экс-министра здравоохранения Караника вице-премьером

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 марта, в понедельник, во время кадрового дня, который проводится в формате совещания, назначил экс-министра здравоохранения и бывшего председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника вице-премьером. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
«Владимир Караник — заместитель председателя правительства», — сказано в сообщении.
В телеграм-канале обратили внимание на то, что Караник будет курировать социальную сферу Беларуси. Напомним также, до 3 марта 2025 пост вице-премьера по социальным вопросам занимал Игорь Петришенко.
Отмечается, что при формировании социального блока президент назначил нового вице-премьера, а все остальные министры (а это, в частности, главы Минобразования — Андрей Иванец, Минздрава — Александр Ходжаев, Мининформации — Марат Марков, Минкультуры — Руслан Чернецкий) остались при должностях. Вместе с тем глава государства для каждого из ведомств озвучил конкретные задачи.
— Будущая пятилетка будет непростой. Здесь обычной говорильней не обойдешься. Нужен результат. А все министры, как я понимаю, на своем месте, — заявил глава государства.
Биография Владимира Караника.
Владимир Караник родился в Гродно в 1973 году. Он окончил лечебный факультет Гродненского государственного медицинского института. У него есть ученая степень кандидата медицинских наук. В период с 1990 по 2011 год Караник прошел путь от врача-стажера до заведующего онкологическим торакальным отделением в Научно-исследовательском институте онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова.
Сказано, что с 2011 по 2019 год занимал должность главного врача в Минском городском клиническом онкологическом диспансере. В 2019 — 2020 годах Караник был министром здравоохранения Беларуси. А 22 августа 2020 года президент Беларуси назначил Владимира Караника председателем Гродненского облисполкома.
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