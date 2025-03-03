Лукашенко назначил экс-министра здравоохранения Караника вице-премьером

Владимир Караник родился в Гродно в 1973 году. Он окончил лечебный факультет Гродненского государственного медицинского института. У него есть ученая степень кандидата медицинских наук. В период с 1990 по 2011 год Караник прошел путь от врача-стажера до заведующего онкологическим торакальным отделением в Научно-исследовательском институте онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова.