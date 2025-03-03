Кремль оценил перепалку Зеленского с Трампом

«Киевский режим и [президент Украины Владимир] Зеленский не хотят мира, они хотят продолжения войны. Поэтому в этой ситуации, конечно же, только усилий Вашингтона и готовности Москвы [к урегулированию] будет явно недостаточно, выпадает очень важный элемент», — сказал пресс-секретарь.
По его словам, сейчас Россия видит, как «коллективный Запад частично стал утрачивать свою коллективность».
«Остаются группы стран, которые, скорее, составляют партию войны, которые заявляют о своей готовности поддерживать дальше Украину в плане поддержки войны и обеспечения продолжения военных действий. Они не говорят, что необходимо скорее выйти на мирные условия, хотя и появляются какие-то первые наброски таких эвентуальных мирных планов», — добавил Песков.
Говоря о реакции главы государства Владимира Путина на конфликт, Песков отметил, что «безусловно, президент знаком с сутью произошедшего» и принял это во внимание.
«Все нюансы знает. Достаточно беспрецедентное событие. Конечно, Зеленский во многом продемонстрировал, наверное, полное отсутствие дипломатических способностей», — добавил Песков.
Ситуацию пресс-секретарь президента назвал непростой в плане урегулирования. Песков подчеркнул, что Москва продолжает диалог с Вашингтоном, нацеленный на нормализацию двусторонних отношений и создание условий для нормальной работы дипмиссий.
Зеленский вступил в перепалку с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом во время визита в Вашингтон 28 февраля. Конфликт произошел в Овальном кабинете Белого дома. Трамп обвинил Зеленского в неготовности к мирным переговорам с Россией, а Вэнс — в неблагодарности за помощь США. Украинский президент после встречи досрочно покинул Вашингтон. Соглашение о ресурсной сделке, которое, как ожидалось, будет подписано в ходе визита, так и не было заключено.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова после конфликта политиков заявила, что встреча стала политическим и дипломатическим провалом Киева.
The Washington Post, The New York Times и The Wall Street Journal писали, что Трамп планирует оказать давление на Украину, в том числе за счет частичной или полной остановки ей помощи. Зеленский от ответа на вопрос об извинениях, которых требуют США, уклонился. Однако он подтверждал, что Киеву без помощи Вашингтона будет «очень, очень, очень трудно». Москва осуждает любую помощь Украине.
На саммите европейских лидеров, который прошел в Лондоне накануне, 2 марта, как сообщает Bloomberg, обсуждался план «спасения» Зеленского после перепалки. По данным агентства, некоторые чиновники в администрации Трампа выступают за отставку украинского лидера, хотя сам республиканец настроен менее жестко. Зеленский говорил, что готов уйти с поста, если это потребуется для достижения мира или вступления Украины в НАТО, Москва сценарий с присоединением страны к блоку отвергает.