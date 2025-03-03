Кремль оценил перепалку Зеленского с Трампом

Зеленский вступил в перепалку с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом во время визита в Вашингтон 28 февраля. Конфликт произошел в Овальном кабинете Белого дома. Трамп обвинил Зеленского в неготовности к мирным переговорам с Россией, а Вэнс — в неблагодарности за помощь США. Украинский президент после встречи досрочно покинул Вашингтон. Соглашение о ресурсной сделке, которое, как ожидалось, будет подписано в ходе визита, так и не было заключено.