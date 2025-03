Кремль оценил перепалку Зеленского с Трампом

The Washington Post, The New York Times и The Wall Street Journal писали, что Трамп планирует оказать давление на Украину, в том числе за счет частичной или полной остановки ей помощи. Зеленский от ответа на вопрос об извинениях, которых требуют США, уклонился. Однако он подтверждал, что Киеву без помощи Вашингтона будет «очень, очень, очень трудно». Москва осуждает любую помощь Украине.