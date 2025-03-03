Лукашенко — членам правительства: надо уметь прощать, если это возможно

«Мы пережили с вами этот период. Надо уметь прощать. Надо уметь. Если это возможно. Но если человек нарушил, преступил закон, сознательно это сделал, какое тут может быть прощение? Я это говорю в этом кругу потому, что ну как можно простить публичных людей? Все публичные люди — здравоохранение, образование, СМИ, культура, спорт… Все публичные. И если вы нарушили где-то порядок, закон, если вы выступали против государства, это ж видел весь народ. Вы — публичные люди», — сказал Александр Лукашенко.