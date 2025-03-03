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Лукашенко — членам правительства: надо уметь прощать, если это возможно

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время кадровых назначений в социальный блок правительства высказался на предмет того, как относиться к работникам тех или иных сфер, которые преступили закон, передает корреспондент БЕЛТА.

«Другое дело, что есть какие-то родные, близкие, знакомые. “Я считаю, что они очень талантливые, — я цитирую некоторых министров. — Поэтому они должны работать”. Несмотря на то, что они враги фактически нашего государства и сидят до поры до времени под веником. В вашей структуре таких достаточно. Больше, чем где-нибудь. Этого быть не должно», — отметил глава государства.

«Мы пережили с вами этот период. Надо уметь прощать. Надо уметь. Если это возможно. Но если человек нарушил, преступил закон, сознательно это сделал, какое тут может быть прощение? Я это говорю в этом кругу потому, что ну как можно простить публичных людей? Все публичные люди — здравоохранение, образование, СМИ, культура, спорт… Все публичные. И если вы нарушили где-то порядок, закон, если вы выступали против государства, это ж видел весь народ. Вы — публичные люди», — сказал Александр Лукашенко.

Он напомнил, как на Владимира Караника, когда он еще работал на посту министра здравоохранения, оппоненты «нападали и прыгали, рвали на нем одежду»: «Это никуда не денется. Все помнят. Потому что он прямо им говорил в глаза то, что думает, и то, что им не нравится».

«Поэтому Руслан (министр культуры Руслан Чернецкий. — Прим. БЕЛТА), если у тебя там есть какие-то шатания (ну как, это вот он в кинематографии может кино снять, больше никто…), надо это прекратить. Ты — государственный человек. Они должны быть такие, как ты. Вот и весь разговор», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко Александр