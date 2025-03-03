Приморью представили нового главу краевого Следкома из Хабаровска

С июня 2013 года состоял на службе в СУ СК РФ по Хабаровскому краю, переименованном в дальнейшем в СУ по Хабаровскому краю и ЕАО. В управлении Эдуард Трубчик последовательно занимал должности замруководителя следственного отдела по Николаевску-на-Амуре, замруководителя отдела по расследованию особо важных дел, возглавлял отдел по расследованию особо важных дел, а после и первый отдел по расследованию особо важных дел.