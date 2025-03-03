Приморью представили нового главу краевого Следкома из Хабаровска

Новым руководителем Следственного управления СК России по Приморскому краю стал полковник юстиции Эдуард Трубчик из Хабаровска. Указ о назначении президент Владимир Путин подписал 25 февраля. Сегодня, 3 марта, в следственном управлении его представили официально, сообщает ИА PrimaMedia.
Во время торжественного мероприятия, на котором новому главе приморского СУ СК вручили служебное удостоверение, Эдуард Трубчик отметил, что управление активно противодействует любым преступным проявлениям.
«Намерен продолжать заданный курс и приложу все усилия для торжества закона и обеспечения прав жителей Приморского края» — заявил он.
На представлении присутствовало руководство края и главы управлений силовых ведомств.
До назначения в Приморье Эдуард Трубчик был первым замруководителя СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО. Некоторое время исполнял обязанности руководителя управления.
Первые месяцы его непосредственного руководства, как отмечают хабаровские СМИ, отметились арестами высокопоставленных краевых и городских чиновников по делам о взятках и халатности, в том числе первого замминистра транспорта Дениса Пронкина и начальника управления ЖКХ мэрии Хабаровска Василия Иванова.
Эдуард Анатольевич Трубчик родился 18 июня 1985 года в Хабаровске. В 2007 году он окончил Дальневосточный юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция».
С сентября 2002 года по апрель 2008 года проходил службу в органах внутренних дел УМВД России по Хабаровскому краю.
В апреле 2008 года принят на службу в следственное управление СК при прокуратуре РФ по Хабаровскому краю.
С января по июнь 2013 года проходил службу в СУ СК РФ по ДФО следователем по особо важным делам первого следственного отдела.
С июня 2013 года состоял на службе в СУ СК РФ по Хабаровскому краю, переименованном в дальнейшем в СУ по Хабаровскому краю и ЕАО. В управлении Эдуард Трубчик последовательно занимал должности замруководителя следственного отдела по Николаевску-на-Амуре, замруководителя отдела по расследованию особо важных дел, возглавлял отдел по расследованию особо важных дел, а после и первый отдел по расследованию особо важных дел.
В сентябре 2022 года был назначен на должность первого заместителя руководителя следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО. В августе 2023 года стал и.о. руководителя СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО.
Эдуард Трубчик награжден медалями «За безупречную службу» II и III степени, «За отличие» и «За усердие в службе».
Напомним, отставка бывшего руководителя СУ СК РФ по Приморью Владимира Фомина состоялась в феврале 2024 года. После ухода со службы он стал омбудсменом в Пензенской области.