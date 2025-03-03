Олжас Бектенов посетил Баку с официальным визитом

В 2024 году товарооборот между двумя странами составил $533 млн. Казахстан готов нарастить поставки 130 видов несырьевых товаров в Азербайджан на сумму свыше $340 млн. Внимание уделено взаимодействию в транспортно-логистической сфере. За прошлый год объем перевозок грузов по маршруту Транскаспийского международного транспортного маршрута вырос на 62% и достиг 4,5 млн тонн. Между железными дорогами двух стран завершена интеграция платформы Digital Trade Corridor. ​