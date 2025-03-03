СМИ узнали, что Венгрия заблокировала документ о помощи Украине

Венгрия выступила против проекта документа о гарантиях безопасности и военной поддержке Украины на встрече послов Евросоюза 28 февраля. Об этом СМИ стало известно в начале марта.
О блоке, который наложила Венгрия, рассказало издание Politico.
Как выяснили журналисты, представитель страны отклонил проект документа с положениями о гарантиях безопасности, которые Евросоюз обеспечит Киеву, а также о пакете военной помощи ВСУ, сообщают «Ведомости».
В этот же день глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что он не согласен со срочным приемом Украины в Евросоюз, но при этом считает, что это возможно в будущем. Политик добавил, что открыто заявляет о своей позиции по приему Украины в ЕС, так как уверен, что украинская евроинтеграция может негативно повлиять на положение Венгрии.
1 марта Орбан выступил с предложением к ЕС начать прямые переговоры с Россией по поводу прекращения огня на Украине. Премьер-министр Венгрии в письме на имя председателя Евросовета Антониу Кошты заявил, что между странами Евросоюза имеются стратегические разногласия «в подходе к Украине», которые нельзя устранить «путем составления проектов и обмена информацией».