СМИ узнали, что Венгрия заблокировала документ о помощи Украине

В этот же день глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что он не согласен со срочным приемом Украины в Евросоюз, но при этом считает, что это возможно в будущем. Политик добавил, что открыто заявляет о своей позиции по приему Украины в ЕС, так как уверен, что украинская евроинтеграция может негативно повлиять на положение Венгрии.