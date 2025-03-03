«Даже в семье люди планируют свою жизнь, а мы в государстве не хотим это делать». Лукашенко требует у белорусского правительства четких планов в экономике

Глава государства заметил, что подобного не нужно бояться. Вместе с тем он обратил внимание: те, кто учил уйти от планов «и на свободу всех отпустить, до 500 планов (Япония, допустим) по разным направлениям в год составляют». Лукашенко уточнил, что мы ушли и все бросили.