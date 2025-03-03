«Даже в семье люди планируют свою жизнь, а мы в государстве не хотим это делать». Лукашенко требует у белорусского правительства четких планов в экономике

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 3 марта, во время принятия кадровых решений в формате совещания, потребовал от правительства четких планов в экономике, пишет БелТА.
— В следующую пятилетку экономика должна работать по четким планам, — заявил президент Беларуси.
Глава государства заметил, что подобного не нужно бояться. Вместе с тем он обратил внимание: те, кто учил уйти от планов «и на свободу всех отпустить, до 500 планов (Япония, допустим) по разным направлениям в год составляют». Лукашенко уточнил, что мы ушли и все бросили.
— А как жить и работать? Даже в семье люди планируют свою жизнь, а мы в государстве не хотим это делать, — заявил президент.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что зарплата в регионах должна быть, как в Минске.
Кроме того, глава государства сохранил пост первого вице-премьера за Снопковым, назвав главную задачу экономики и назначил министра связи и информатизации 3 марта.
Мы писали, что Лукашенко назначил экс-министра здравоохранения Караника вице-премьером.
собрал членов правительства Беларуси, чтобы поставить задачи.