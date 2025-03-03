Лукашенко анонсировал «приличные изменения» по финансовым вопросам в спорте

«Что касается жестких требований по зарплате, налоги и прочее, предупредите всех: пусть готовятся к приличным изменениям. Это же не дело, что мы за бюджет всех содержим. И уж и жаба, и еж — все за бюджет, — сказал глава государства. — Каким образом? На недвижимость же налог фактически отдали спортсменам. А он так содержит неизвестно кого. Поэтому тут нам надо порядок навести. Надо, чтобы вы (новый вице-премьер Владимир Караник. — Прим. БЕЛТА), министр, руководитель НОК втроем собрались и определили, кому, что и сколько дать. Чтобы они понимали».