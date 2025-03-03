Лукашенко анонсировал «приличные изменения» по финансовым вопросам в спорте

«Что касается жестких требований по зарплате, налоги и прочее, предупредите всех: пусть готовятся к приличным изменениям. Это же не дело, что мы за бюджет всех содержим. И уж и жаба, и еж — все за бюджет, — сказал глава государства. — Каким образом? На недвижимость же налог фактически отдали спортсменам. А он так содержит неизвестно кого. Поэтому тут нам надо порядок навести. Надо, чтобы вы (новый вице-премьер Владимир Караник. — Прим. БЕЛТА), министр, руководитель НОК втроем собрались и определили, кому, что и сколько дать. Чтобы они понимали».
«Ну, а что сами найдут, и надо их к этому напрягать, — это они заработали деньги. Разберитесь тоже. Что-то там оставите, что-то в государство они налогами и прочее заплатят», — отметил Президент.
«А то мы сегодня спорим по зарплате и прочее. Некоторые у нас тренеры, которые в плей-офф не попали в отдельных видах спорта, они получают три зарплаты Президента. По Br35−40 тыс. Поэтом все надо приводить в соответствие», — заметил Александр Лукашенко.
«Говорят: как это, ограничивать зарплату? Тот же Шерстнев (председатель АБФФ Николай Шерстнев. — Прим. БЕЛТА), я читал. Не вопрос. Идите, заработайте деньги и платите. А так они, не работая, из бюджета забирают огромные суммы. И они говорят, что не надо по зарплате. Есть результат — есть деньги и прочее. Деньги, земельные участки, квартиры и прочее-прочее. Нет результата — разговора быть не может. Как бы ни звучало это», — добавил глава государства.