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Каллас обвинила США во внезапном изменении позиции по конфликту на Украине

После встречи с российскими высокопоставленными лицами США неожиданно изменили позицию по конфликту на Украине. Об этом 3 марта сообщила глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас.

Источник: AP 2024

«Совместно с США мы разработали резолюцию в поддержку Украины, и для нас стало неожиданностью, что они внезапно изменили позицию. Что-то произошло после встречи с российской стороной, их поведение изменилось», — сказала она в интервью CBS News.

Каллас подчеркнула, что при этом Вашингтон «борется за свободу и независимость, за основные принципы международного права».

Кроме того, она отметила, что по мере течения времени становится сложнее поддерживать соглашение стран — участниц Евросоюза по вопросу антироссийских санкций.

Газета The Washington Post 3 марта сообщила, что переговоры президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, которые превратились в перепалку, привели к краху коллективного Запада. По данным издания, раскол в отношениях США и Европы свидетельствуют о вступлении мира в новую эпоху.

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