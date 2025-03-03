Каллас обвинила США во внезапном изменении позиции по конфликту на Украине

«Совместно с США мы разработали резолюцию в поддержку Украины, и для нас стало неожиданностью, что они внезапно изменили позицию. Что-то произошло после встречи с российской стороной, их поведение изменилось», — сказала она в интервью CBS News.
Каллас подчеркнула, что при этом Вашингтон «борется за свободу и независимость, за основные принципы международного права».
Кроме того, она отметила, что по мере течения времени становится сложнее поддерживать соглашение стран — участниц Евросоюза по вопросу антироссийских санкций.
Газета The Washington Post 3 марта сообщила, что переговоры президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, которые превратились в перепалку, привели к краху коллективного Запада. По данным издания, раскол в отношениях США и Европы свидетельствуют о вступлении мира в новую эпоху.