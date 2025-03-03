СМИ: в чем заключается «план перемирия» Макрона и Стармера

С аналогичным заявлением после лондонского саммита выступил премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, у Европы нет ни плана по Украине, ни единства по этому вопросу. Европейские союзники Киева не знают, как обеспечить гарантии безопасности Украине и прекратить боевые действия. На саммите царил «мрачный тон» и у всех было «ощущение хаоса, импровизированного подхода», посетовал он.