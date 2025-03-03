СМИ: в чем заключается «план перемирия» Макрона и Стармера

Согласно Bloomberg, потенциальное перемирие между Россией и Украиной сроком на один месяц будет касаться прекращения огня «в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры». Об этом сообщил французский лидер в интервью Le Figaro в воскресенье после участия в лондонском саммите.
«В ближайшие недели на территории Украины не будет европейских войск», — заверил Макрон. Европейские миротворцы будут размещены на Украине только на втором этапе плана.
По его словам, области, которые намечены для установления возможного перемирия, в случае его нарушения можно будет проверить, тогда как на территории вдоль восточной линии фронта сделать это будет очень сложно.
Макрон также заявил, что ЕС должен выделить 200 млрд евро на укрепление оборонного потенциала на фоне самоустранения США и угроз со стороны России. Он призвал ЕС взять на себя ответственность за собственную безопасность и увеличить инвестиция в оборону примерно до 3−3,5% ВВП.
Кир Стармер был более конкретен, пишет BBC. По его словам, в ходе обсуждений были согласованы четыре пункта плана сотрудничества с Украиной:
- оказание военной помощи Украине и усиление экономического давления на Россию;
- достижение суверенитета и безопасности Украины, обеспечение присутствия Украины на любых мирных переговорах;
- укрепление обороноспособности Украины для сдерживания любого будущего вторжения;
- развитие «коалиции доброй воли», чтобы гарантировать мир на Украине.
Стармер не уточнил, какие страны согласились присоединиться к этой коалиции (на саммите присутствовали представители Франции, Польши, Швеции, Турции, Норвегии, Чехии, Дании, Германии, Нидерландов, Румынии, Финляндии, Италии, Испании и Канады). Однако он заверил, что Великобритания будет играть ведущую роль. Она поддержит свои обязательства «сапогами на земле и самолетами в воздухе».
С аналогичным заявлением после лондонского саммита выступил премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, у Европы нет ни плана по Украине, ни единства по этому вопросу. Европейские союзники Киева не знают, как обеспечить гарантии безопасности Украине и прекратить боевые действия. На саммите царил «мрачный тон» и у всех было «ощущение хаоса, импровизированного подхода», посетовал он.