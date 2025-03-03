Мэр Омска рассказал про озеленение города весной

Вместе с деревьями весной в Омске также будут сажать травянистые многолетники. В город привезут около 6 700 горшочков рассады цветов, которые обошлись мэрии почти в 1,6 миллиона рублей. Эти цветы посадят на Бударина, в сквере им. Казанника и на ул. Березовой.