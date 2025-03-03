Мэр Омска рассказал про озеленение города весной

Мэр Омска Сергей Шелест в своём Telegram-канале сообщил, что во время весенних субботников в Омске высадят 540 деревьев различных пород.
Крупные саженцы в город доставит предприниматель «ИП Юдина» из города Тамбова. Стоимость контракта составила более 2 миллиона рублей. Специалисты УДХБ внимательно осмотрят каждое дерево на наличие вредителей, а также оценят целостность и общее состояние. Только после этого саженцы отправятся украшать улицы города.
Мэр Омска отметил, что в закупке больше всего сосен. Весной в Омске высадят 107 хвойных деревьев. Также в городе появятся берёзы, тополя, несколько видов ясеня. Кроме того, в ассортименте закупки липа мелколистная, ива ломкая, клен остролистный, лиственница сибирская, туя западная, боярышник Арнольда, яблоня ягодная, ель канадская.
Вместе с деревьями весной в Омске также будут сажать травянистые многолетники. В город привезут около 6 700 горшочков рассады цветов, которые обошлись мэрии почти в 1,6 миллиона рублей. Эти цветы посадят на Бударина, в сквере им. Казанника и на ул. Березовой.