Лукашенко — главе Минздрава: действуйте, никаких кланов в здравоохранении не будет

«Что касается здравоохранения, нареканий — куча. Но вы знаете, почему нарекания эти идут. Вы (новый вице-премьер Владимир Караник, который ранее возглавлял Минздрав. — Прим. БЕЛТА) там поможете ему разобраться. Видите ли, не тот человек пришел. Понимаете, не из той “кодлы”. Не будет никаких там кланов в здравоохранении. Не будет. Поэтому действуйте. Если вы будете медленно разворачиваться, вас будут топтать и о вас вытирать ноги. И ни он, ни я вам не поможем и помогать не будем, если вы не сможете защитить себя и своих непосредственных подчиненных», — сказал глава государства.
«Поэтому действуйте. Вы назначены Президентом, и никто не имеет права в вас камни бросать», — подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко отметил, что в здравоохранении выстроена система, начиная от ФАПов до научно-практических центров на самом верху. «Она должна работать. И в ФАП приходят тоже люди. И притом наши люди. Не богатые люди, откуда он (обращаясь к новому вице-премьеру Владимиру Каранику. — Прим. БЕЛТА), откуда я и откуда вы», — сказал Президент.
«Ну, у тебя отец (Валерий Ходжаев, отец нынешнего министра здравоохранения, когда-то занимал пост первого замминистра. — Прим. БЕЛТА) был, конечно, великим человеком. Тебе, может быть, и проще было раньше. Так у него спрашивай. Он неплохим был специалистом. Он тебе подскажет. Не по кадрам, а подскажет, где не допустить ошибки. Это не запрещается», — добавил глава государства.