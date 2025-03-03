Лукашенко — главе Минздрава: действуйте, никаких кланов в здравоохранении не будет

«Что касается здравоохранения, нареканий — куча. Но вы знаете, почему нарекания эти идут. Вы (новый вице-премьер Владимир Караник, который ранее возглавлял Минздрав. — Прим. БЕЛТА) там поможете ему разобраться. Видите ли, не тот человек пришел. Понимаете, не из той “кодлы”. Не будет никаких там кланов в здравоохранении. Не будет. Поэтому действуйте. Если вы будете медленно разворачиваться, вас будут топтать и о вас вытирать ноги. И ни он, ни я вам не поможем и помогать не будем, если вы не сможете защитить себя и своих непосредственных подчиненных», — сказал глава государства.