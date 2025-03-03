Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 3 марта: главное

Президент Путин неоднократно об этом говорил, что, когда мы говорим о возможной базе для диалога в виде Стамбульских договоренностей, которые были сверстаны, договорены и парафированы, но с тех пор за 2,5 года ситуация на земле поменялась. И только слепой может этого не видеть и глухой не хотеть этого слышать.