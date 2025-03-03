Россия продолжает диалог с США по вопросу нормализации отношений.
После телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом 12 февраля, у лидеров не было контактов, которые должны быть преданы огласке.
Ситуация в мире изменилась со времени Стамбульских договоренностей.
Президент Путин неоднократно об этом говорил, что, когда мы говорим о возможной базе для диалога в виде Стамбульских договоренностей, которые были сверстаны, договорены и парафированы, но с тех пор за 2,5 года ситуация на земле поменялась. И только слепой может этого не видеть и глухой не хотеть этого слышать.
Сегодня востребованы любые конструктивные инициативы по урегулированию конфликта на Украине.
Владимир Путин знаком с сутью и нюансами встречи Трампа и Зеленского 28 февраля.
В Вашингтоне остался неприятный осадок после общения с Владимиром Зеленским. Глава киевского режима продемонстрировал полное отсутствие дипломатических способностей.
Владимир Зеленский не хочет мира, кто-то должен заставить его захотеть. Только усилий Вашингтона и готовности Москвы явно недостаточно.
Произошедшее в пятницу в Белом доме, безусловно, продемонстрировало, насколько тяжело будет выйти на территорию урегулирования вокруг Украины. Киевский режим и Зеленский не хотят мира, они хотят продолжения войны.
Повышение уровня финансирования Украины со стороны Европы нужно не для мирного плана, а для продолжения боевых действий. На Западе есть «партия войны» которая хочет продолжения конфликта на Украине.
Попытки изъять замороженные российские активы будут иметь серьезные юридические последствия.
Отношения между Россией и Турцией очень разноплановые и продолжают развиваться. Говорить о дефиците контактов на высоком уровне между странами не приходится. Контакты Владимира Путина и президента Турции при необходимости могут согласовать за считанные часы.
В публикации Bild о тайных переговорах по перезапуску «Северных потоков» много информации, которая не соответствует действительности.