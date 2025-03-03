Лукашенко заявил, что надо уметь прощать нарушивших закон, если это возможно

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 марта, принимая кадровые решения в социальный блок, заявил, что надо уметь прощать нарушивших закон, если это возможно, передает БелТА.
— Другое дело, что есть какие-то родные, близкие, знакомые. «Я считаю, что они очень талантливые, — я цитирую некоторых министров. — Поэтому они должны работать». Несмотря на то, что они враги фактически нашего государства и сидят до поры до времени под веником, — обратил внимание президент Беларуси.
Он уточнил, что в социальной сфере таких людей достаточно — больше, чем где-нибудь, но подобного быть не должно.
— Мы пережили с вами этот период. Надо уметь прощать. Надо уметь. Если это возможно. Но если человек нарушил, преступил закон, сознательно это сделал, какое тут может быть прощение? — поинтересовался Александр Лукашенко.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назначил экс-министра здравоохранения Караника вице-премьером.
Кроме того, глава государства сохранил пост первого вице-премьера за Снопковым, назвав главную задачу экономики и назначил министра связи и информатизации 3 марта.
Мы писали, что Лукашенко заявил, что зарплата в регионах должна быть, как в Минске.
Кстати, президент требует у белорусского правительства четких планов в экономике: «Даже в семье люди планируют свою жизнь, а мы в государстве не хотим это делать».