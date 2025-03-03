Лукашенко заявил, что надо уметь прощать нарушивших закон, если это возможно

— Другое дело, что есть какие-то родные, близкие, знакомые. «Я считаю, что они очень талантливые, — я цитирую некоторых министров. — Поэтому они должны работать». Несмотря на то, что они враги фактически нашего государства и сидят до поры до времени под веником, — обратил внимание президент Беларуси.