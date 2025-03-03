Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Санду: обсуждаем с США сохранение финансирования проектов по энергетике

КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik. Молдова надеется на сохранение финансовой помощи со стороны США и агентства USAID в области инфраструктурных энергетических проектов, заявила президент Майя Санду.

Источник: Sputnik.md

По ее словам, речь идет о строительстве линии электропередачи, которую планируется протянуть в Страшены, а также об организации еще одного объекта генерации и хранения энергии.

По этим проектам мы ведем обсуждения с США, чтобы их по возможности сохранить. Если это невозможно, очевидно, мы обсудим с другими партнерами возможность продолжения проектов, имеющих чрезвычайное значение для граждан Молдовы.

сказала глава государства на совместной пресс-конференции с главой Евросовета Антониу Коштой, находящимся в Кишиневе с визитом

На вопрос журналистов о том, планирует ли Молдова повысить траты на оборону, президент ответила, что оборонный бюджет страны уже утвержден.

Расходы на оборону заложены в бюджет, он утвержден и одобрен.

сказала Санду

Она также добавила, что Евросоюз продолжает оказывать поддержку Молдове в деле укрепления безопасности.

экономика
энергетика