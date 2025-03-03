Санду: обсуждаем с США сохранение финансирования проектов по энергетике

По ее словам, речь идет о строительстве линии электропередачи, которую планируется протянуть в Страшены, а также об организации еще одного объекта генерации и хранения энергии.
По этим проектам мы ведем обсуждения с США, чтобы их по возможности сохранить. Если это невозможно, очевидно, мы обсудим с другими партнерами возможность продолжения проектов, имеющих чрезвычайное значение для граждан Молдовы.
На вопрос журналистов о том, планирует ли Молдова повысить траты на оборону, президент ответила, что оборонный бюджет страны уже утвержден.
Расходы на оборону заложены в бюджет, он утвержден и одобрен.
Она также добавила, что Евросоюз продолжает оказывать поддержку Молдове в деле укрепления безопасности.