Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко — главе Минобра: делайте так, чтобы школа была храмом и вступительные экзамены были нормальными

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко актуализировал задачи, стоящие перед вновь назначенным Министром образования Андреем Иванцом, передает корреспондент БЕЛТА.

«В образовании взяли курс. Вы знаете, что делать. Система начинает к вам привыкать», — сказал глава государства.

Он отметил, что Андрей Иванец для министра имеет весьма молодой возраст, на что обращают порой внимание и в возглавляемой им сфере: «Вот, молодой такой… Все хотят молодых, чтобы уже было новое поколение. Я об этом талдычу постоянно. Ну вот вам молодой, образованный человек, знает жизнь. Прожил нелегкую жизнь. Нет, опять не то (говорят некоторые. — Прим. БЕЛТА). Это ж вы знаете».

«Поэтому уже привыкли — действуйте. Только не останавливайтесь. Делайте так, чтобы в школе было хорошо, порядок, чтобы школа была храмом. И вступительные экзамены, чтобы они были нормальными и доступными для таких, как мы когда-то с вами были», — поручил белорусский лидер.

«Ну, а дальше уже как жизнь распорядится каждым. Кто-то станет академиком, членкором, доктором наук, наукой займется и так далее. Ну, а кто-то… Если он в школе не учился, ну так какая зарплата и какая работа? Поэтому действуйте», — добавил Александр Лукашенко.

Лукашенко Александр
образование