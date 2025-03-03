Лукашенко — главе Минобра: делайте так, чтобы школа была храмом и вступительные экзамены были нормальными

«В образовании взяли курс. Вы знаете, что делать. Система начинает к вам привыкать», — сказал глава государства.
Он отметил, что Андрей Иванец для министра имеет весьма молодой возраст, на что обращают порой внимание и в возглавляемой им сфере: «Вот, молодой такой… Все хотят молодых, чтобы уже было новое поколение. Я об этом талдычу постоянно. Ну вот вам молодой, образованный человек, знает жизнь. Прожил нелегкую жизнь. Нет, опять не то (говорят некоторые. — Прим. БЕЛТА). Это ж вы знаете».
«Поэтому уже привыкли — действуйте. Только не останавливайтесь. Делайте так, чтобы в школе было хорошо, порядок, чтобы школа была храмом. И вступительные экзамены, чтобы они были нормальными и доступными для таких, как мы когда-то с вами были», — поручил белорусский лидер.
«Ну, а дальше уже как жизнь распорядится каждым. Кто-то станет академиком, членкором, доктором наук, наукой займется и так далее. Ну, а кто-то… Если он в школе не учился, ну так какая зарплата и какая работа? Поэтому действуйте», — добавил Александр Лукашенко.