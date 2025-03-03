Лукашенко — главе Минобра: делайте так, чтобы школа была храмом и вступительные экзамены были нормальными

Он отметил, что Андрей Иванец для министра имеет весьма молодой возраст, на что обращают порой внимание и в возглавляемой им сфере: «Вот, молодой такой… Все хотят молодых, чтобы уже было новое поколение. Я об этом талдычу постоянно. Ну вот вам молодой, образованный человек, знает жизнь. Прожил нелегкую жизнь. Нет, опять не то (говорят некоторые. — Прим. БЕЛТА). Это ж вы знаете».