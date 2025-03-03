Bloomberg: часть команды Трампа желает отставки Зеленского

О рекомендациях некоторых помощников Трампа сообщило издание Bloomberg со ссылкой на европейского высокопоставленного чиновника. По словам источника, Трамп по отношению к Зеленскому настроен менее жестко, чем ряд членов его команды.
«Чиновник отметил, что некоторые помощники настаивали на отставке Зеленского как части любой сделки», — приводят цитату из материала «Ведомости».
2 марта спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон в комментарии NBC сказал, что если Зеленский не начнет вести мирные переговоры, то должность президента Украины должен занять кто-то другой.