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Bloomberg: часть команды Трампа желает отставки Зеленского

Некоторые помощники президента США Дональда Трампа считают, что украинский лидер Владимир Зеленский должен сложить полномочия. Об отставке президента Украины члены команды Белого дома заговорили после скандала в Овальном кабинете.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

О рекомендациях некоторых помощников Трампа сообщило издание Bloomberg со ссылкой на европейского высокопоставленного чиновника. По словам источника, Трамп по отношению к Зеленскому настроен менее жестко, чем ряд членов его команды.

«Чиновник отметил, что некоторые помощники настаивали на отставке Зеленского как части любой сделки», — приводят цитату из материала «Ведомости».

2 марта спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон в комментарии NBC сказал, что если Зеленский не начнет вести мирные переговоры, то должность президента Украины должен занять кто-то другой.

28 февраля в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая завершилась скандальной перепалкой и срочным отъездом украинской делегации. Запланированную после переговоров процедуру подписания соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной отменили.