WP: перепалка Трампа с Зеленским может стать началом поворотной точкой

«Это была вспышка (конфликт Трампа с Зеленским — ред.), которая может стать поворотной точкой в истории. Трамп и Вэнс, возможно, получают удовольствие от шокирования Европы, но их коллеги по ту сторону Атлантики уже смиряются с крахом единого Запада», — отмечает автор статьи.