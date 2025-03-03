Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: перепалка Трампа с Зеленским может стать началом поворотной точкой

ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Перепалка президента США Дональда Трампа и вице-президента Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнса с Владимиром Зеленским в Белом доме может привести к началу крушения единого Запада, пишет газета Washington Post.

Источник: AP 2024

Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр, сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной была отменена. Позже ряд европейских лидеров выступил с заявлениями в поддержку главы киевского режима.

«Это была вспышка (конфликт Трампа с Зеленским — ред.), которая может стать поворотной точкой в истории. Трамп и Вэнс, возможно, получают удовольствие от шокирования Европы, но их коллеги по ту сторону Атлантики уже смиряются с крахом единого Запада», — отмечает автор статьи.

Издание подчеркивает, что конфликт на Украине не просто обострил личные отношения между Трампом и Зеленским, но стал ключевым моментом для всей западной политики.

«Трамп, стремясь к более узкому пониманию американских интересов и демонстрируя симпатию к сильным лидерам по всему миру, открывает эпохальную главу», — говорится в материале.

По мнению обозревателя газеты, сложившаяся ситуация отражает фундаментальный сдвиг в геополитике, где традиционные союзнические отношения США и Европы перестают быть безусловными.

В Лондоне 2 марта прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Премьер Великобритании Кир Стармер после неформального саммита заявил, что гарантии безопасности для Украины должны поддерживаться США.

Трамп Дональд