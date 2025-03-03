WP: перепалка Трампа с Зеленским может стать началом поворотной точкой

Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр, сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной была отменена. Позже ряд европейских лидеров выступил с заявлениями в поддержку главы киевского режима.
«Это была вспышка (конфликт Трампа с Зеленским — ред.), которая может стать поворотной точкой в истории. Трамп и Вэнс, возможно, получают удовольствие от шокирования Европы, но их коллеги по ту сторону Атлантики уже смиряются с крахом единого Запада», — отмечает автор статьи.
Издание подчеркивает, что конфликт на Украине не просто обострил личные отношения между Трампом и Зеленским, но стал ключевым моментом для всей западной политики.
«Трамп, стремясь к более узкому пониманию американских интересов и демонстрируя симпатию к сильным лидерам по всему миру, открывает эпохальную главу», — говорится в материале.
По мнению обозревателя газеты, сложившаяся ситуация отражает фундаментальный сдвиг в геополитике, где традиционные союзнические отношения США и Европы перестают быть безусловными.
В Лондоне 2 марта прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Премьер Великобритании Кир Стармер после неформального саммита заявил, что гарантии безопасности для Украины должны поддерживаться США.