Лукашенко сказал, можно ли простить публичных людей, выступивших против государства

Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровые решения 3 марта во Дворце Независимости, высказался о прощении публичных людей, выступивших против государства, сообщает БелТА.
Лукашенко, обращаясь к министрам социальной сферы, среди которых — здравоохранение, культура, СМИ, образование, спорт — и говоря о прощении подчеркнул, как это можно сделать если все являются публичными людьми.
— И если вы нарушили где-то порядок, закон, если вы выступали против государства, это ж видел весь народ. Вы — публичные люди, — напомнил глава государства.
Вместе с тем президент Беларуси заявил, что нужно уметь прощать тех, кто переступил закон, но в том случае, если это возможно.
— Но если человек нарушил, преступил закон, сознательно это сделал, какое тут может быть прощение? — заявил Александр Лукашенко.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назначил экс-министра здравоохранения Караника вице-премьером.
Кроме того, глава государства сохранил пост первого вице-премьера за Снопковым, назвав главную задачу экономики и назначил министра связи и информатизации 3 марта.
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