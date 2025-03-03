Лукашенко поручил МАРТ взяться за контрафактную и некачественную продукцию

«Кроме того, что вы министр, у вас большое-большое имя и звание — вы член правительства. И вам дело должно быть до всего, а не то, что “вот я иду — это не мое дело, пусть там кто-то занимается”. Чужих вопросов для членов правительства в нашей стране нет», — обратил внимание Президент.