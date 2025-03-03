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Лукашенко поручил МАРТ взяться за контрафактную и некачественную продукцию

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо принять действенные меры по недопущению реализации в стране некачественной или фальсифицированной продукции. На это Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание министра антимонопольного регулирования и торговли Артура Карповича, принимая кадровые решения, передает корреспондент БЕЛТА.

«Надо вместе с соответствующими органами и структурами осуществить принятие действенных мер по недопущению реализации в стране некачественной или фальсифицированной продукции, а также товаров, полученных по серым схемам, в том числе и через интернет-пространство. Видите по-человечески что-то не так — принимайте решение», — сказал Александр Лукашенко.

«Кроме того, что вы министр, у вас большое-большое имя и звание — вы член правительства. И вам дело должно быть до всего, а не то, что “вот я иду — это не мое дело, пусть там кто-то занимается”. Чужих вопросов для членов правительства в нашей стране нет», — обратил внимание Президент.

Лукашенко Александр
экономика
торговля