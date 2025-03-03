Forbes: Украина не повезло — европейские системы ПВО сильно проигрывают американским

Разработанные и произведенные в США зенитно-ракетные комплексы, в частности шесть систем Patriot, защищают крупные города Украины от наиболее опасных российских ракет, включая гиперзвуковые баллистические ракеты, которые чрезвычайно трудно перехватить. Однако в свете последних событий Киев вряд ли может рассчитывать на дальнейшую американскую поддержку, говорится в статье.
В минувшие выходные премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал выделить 2 млрд долларов на поставку Украине 5000 легких многоцелевых ракет малой дальности Martlet, которые производит французская фирма Thales на заводе в Белфасте. А норвежская фирма Kongsberg объявила о планах создания совместного предприятия для выпуска на Украине ракет класса «земля-воздух» для 13 украинских систем ПВО средней дальности NASAMS.
Martlet могут сбивать российские беспилотники и противостоять другим незначительным воздушным угрозам на расстоянии до восьми километров. NASAMS могут поражать более крупные и скоростные объекты на расстоянии до 40 километров. Для сравнения, ЗРК Patriot могут перехватывать самолеты, беспилотники и ракеты, за исключением баллистических, на расстоянии 100 километров и более.
В этом случае европейским странам придется полностью оснастить Украину собственными средствами ПВО класса Patriot. И как можно быстрее — это крайне важно для выживания Украины. Но сейчас у Европы есть только один приемлемый вариант: наземная система «земля-воздух» среднего радиуса действия SAMP/T (или «евро-Patriot»), которую производит европейский консорциум Eurosam. Украине уже переданы две системы SAMP/T, но потребуется еще несколько, а также сотни ракет Aster.
Однако консорциум крайне медленно выпускает и поставляет ракеты Aster, несмотря на то, что французское правительство уже оказало на него давление. К концу 2024 года ожидалась первая партия из 400 ракет Aster стоимостью 2,2 млрд долларов. Почти все новые ракеты Париж планирует передать Киеву в качестве либо резервной системы, либо замены американских Patriot.
Процесс «деамериканизации» украинской системы противовоздушной обороны уже начался, но пойдет ли он на пользу Украины?