Forbes: Украина не повезло — европейские системы ПВО сильно проигрывают американским

В этом случае европейским странам придется полностью оснастить Украину собственными средствами ПВО класса Patriot. И как можно быстрее — это крайне важно для выживания Украины. Но сейчас у Европы есть только один приемлемый вариант: наземная система «земля-воздух» среднего радиуса действия SAMP/T (или «евро-Patriot»), которую производит европейский консорциум Eurosam. Украине уже переданы две системы SAMP/T, но потребуется еще несколько, а также сотни ракет Aster.