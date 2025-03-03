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Снопков сказал, как Лукашенко принимает решения и относится к исправлению ошибок

Первый вице-премьер Снопков озвучил совет президента Беларуси Лукашенко о том, как принимать решения.

Источник: Комсомольская правда

Николай Снопков, сохранивший пост первого вице-премьера, ответственного за экономический блок правительства, сказал в интервью «Первому информационному» телеканалу о совете президента Беларуси Александра Лукашенко касаемо принятия решений. Видео со словами Снопкова появилось в телеграм-канале «Время Первого».

— Все знаем, почти умеем. Президент поможет где-то, поправит. Мы не видим проблем. Команда сильная, министры все профессионалы, работать можно. Нужно решения принимать быстро, качественно. Главное — быстро. Как говорит президент, лучше решение принимать быстро и потом исправить, чем не принимать вообще. Наверное, вот в этом сакраментальный смысл работы правительства: быстро принимать решения, направленные на развитие общества, — констатировал Николай Снопков.

Напомним, также 3 марта 2025 Александр Лукашенко назначил экс-министра здравоохранения Караника вице-премьером, ответственным за социальные вопросы. А Кирилла Залесского президент назначил министром связи и информатизации.