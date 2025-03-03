Снопков сказал, как Лукашенко принимает решения и относится к исправлению ошибок

— Все знаем, почти умеем. Президент поможет где-то, поправит. Мы не видим проблем. Команда сильная, министры все профессионалы, работать можно. Нужно решения принимать быстро, качественно. Главное — быстро. Как говорит президент, лучше решение принимать быстро и потом исправить, чем не принимать вообще. Наверное, вот в этом сакраментальный смысл работы правительства: быстро принимать решения, направленные на развитие общества, — констатировал Николай Снопков.