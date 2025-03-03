Макрон сообщил о попытке отговорить Трампа от прекращения огня на Украине

Пока он продолжает действовать, Запад сможет обсуждать гарантии безопасности, предложил Макрон. «Под гарантиями безопасности мы подразумеваем не только поддержку, которую мы оказываем украинской армии, но и то, что мы, европейцы, готовы сделать на украинской территории для обеспечения безопасности Украины и нашей собственной», — сказал он.