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Путин назвал хорошей машину Aurus, собираемую в РТ

Президент России Владимир Путин на встрече с Раисом РТ Рустамом Миннихановым назвал хорошим автомобиль Aurus, собираемый в Татарстане.

Минниханов доложил главе государства о полной сборке машин Aurus в Елабуге.

«Хорошая машина», — сказал российский лидер.

«Да, машина отличная. Будем ее дальше развивать», — пообещал Раис РТ.

Путин Владимир