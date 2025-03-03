Путин назвал хорошей машину Aurus, собираемую в РТ

Минниханов доложил главе государства о полной сборке машин Aurus в Елабуге.
«Хорошая машина», — сказал российский лидер.
«Да, машина отличная. Будем ее дальше развивать», — пообещал Раис РТ.
Президент России Владимир Путин на встрече с Раисом РТ Рустамом Миннихановым назвал хорошим автомобиль Aurus, собираемый в Татарстане.
Минниханов доложил главе государства о полной сборке машин Aurus в Елабуге.
«Хорошая машина», — сказал российский лидер.
«Да, машина отличная. Будем ее дальше развивать», — пообещал Раис РТ.