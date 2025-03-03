Путин — Минниханову: «Давно не виделись, Рустам Нургалиевич. Как дела?»

Р. Минниханов: Владимир Владимирович, мы же мечтали о пяти триллионах валового [регионального] продукта — пять триллионов 200 миллиардов [в 2024 году]. У нас же ограничение по добыче нефти, а так цифры еще больше были бы. По объему промышленной продукции мы вышли на пять триллионов 651 миллиард — 105 процентов рост, ВРП — где-то 103,9 [процента рост]. В принципе, если бы мы добычу не снижали по ОПЕК, у нас бы цифры на 1,5 процента больше были. Нормально.