Глава Приднестровья поздравил Гунбу с избранием на пост президента Абхазии

По данным ЦИК, участие во втором туре приняли 70% граждан Абхазии, что составляет 100 412 человек. Голоса в поддержку избранного президента отдали 54 954 человека, или 54,73% проголосовавших. Его соперник, оппозиционер Адгур Ардзинба, получил 41 708 голосов, или 41,54%. Явка во втором туре составила 68,62%, превысив превысила показатель первого тура, который состоялся 15 февраля. Из общего числа зарегистрированных бюллетеней 2065 штук были поданы против всех, а 1687 — испорчены. Без их учета Гунба получает 57% голосов, а Ардзинба — 43%.