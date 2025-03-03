Мэр Самары Иван Носков празднует 3 марта день рождения

3 марта отмечает день рождения глава Самары Иван Носков. Он был утвержден в этой должности в конце 2024 года и сразу дал понять жителям, что намерен четко и системно работать на благо города.
— Я в чудеса не очень верю — по щелчку пальцев мы все вопросы, связанные с развитием Самары, не решим, зато верю в постоянную планомерную работу. Ее и будем вести, — заявил Иван Носков после своего назначения.
Он уже плотно занимается стратегическим планированием развития города, его комфортной среды, повышением эффективности жилищно-коммунального хозяйства, работы общественного транспорта, «королем» которой считает трамвай, и другими важнейшими вопросами Самары.
Медиахолдинг «Комсомольская правда» вместе с читателями поздравляет Ивана Носкова с днем рождения и желает крепкого здоровья, энергии и верных соратников, тепла и благополучия в семейном кругу.