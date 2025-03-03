Лукашенко согласовал назначение Петришенко первым замом генсека СНГ

Штаб-квартира Исполнительного комитета СНГ находится в Минске, возглавляет его Сергей Лебедев. В настоящее время в качестве его заместителей на официальном сайте структуры значатся Леонид Анфимов (первый зам), Ильхом Нецматов, Нурлан Сейтимов и Денис Трефилов.