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Лукашенко согласовал назначение Петришенко первым замом генсека СНГ

МИНСК, 3 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение Игоря Петришенко на должность первого заместителя генерального секретаря Исполкома СНГ, сообщила пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik.by

До этого времени Петришенко занимал пост вице-премьера правительства Беларуси, который курирует социальную сферу.

Президент в понедельник, 3 марта, провел некоторые кадровые назначения в новый состав правительства Беларуси.

В частности, вице-премьером, курирующим вопросы социальной сферы Беларуси, назначен Владимир Караник, который ранее занимал пост председателя Гродненского облисполкома. Министром связи и информатизации стал Кирилл Залесский.

Главы Минобороны, МИД и МВД Виктор Хренин, Максим Рыженков и Иван Кубраков, а также остальные министры сохранили свои посты.

Штаб-квартира Исполнительного комитета СНГ находится в Минске, возглавляет его Сергей Лебедев. В настоящее время в качестве его заместителей на официальном сайте структуры значатся Леонид Анфимов (первый зам), Ильхом Нецматов, Нурлан Сейтимов и Денис Трефилов.

Лукашенко Александр
СНГ