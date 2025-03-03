Лукашенко согласовал назначение Петришенко первым замом генсека СНГ

До этого времени Петришенко занимал пост вице-премьера правительства Беларуси, который курирует социальную сферу.
Президент в понедельник, 3 марта, провел некоторые кадровые назначения в новый состав правительства Беларуси.
В частности, вице-премьером, курирующим вопросы социальной сферы Беларуси, назначен Владимир Караник, который ранее занимал пост председателя Гродненского облисполкома. Министром связи и информатизации стал Кирилл Залесский.
Главы Минобороны, МИД и МВД Виктор Хренин, Максим Рыженков и Иван Кубраков, а также остальные министры сохранили свои посты.
Штаб-квартира Исполнительного комитета СНГ находится в Минске, возглавляет его Сергей Лебедев. В настоящее время в качестве его заместителей на официальном сайте структуры значатся Леонид Анфимов (первый зам), Ильхом Нецматов, Нурлан Сейтимов и Денис Трефилов.