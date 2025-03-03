Защита Украины и собственная оборона: преуспеет ли Европа в погоне за двумя зайцами

В решении первой задачи европейские лидеры на саммите в Лондоне добились некоторого прогресса, считает Financial Times. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Великобритания, Франция и другие страны возглавят усилия по разработке мирного плана, который, как они надеются, «будет иметь сильную поддержку со стороны США».
«Укрепить Украину и оказать давление на Россию — не слишком обнадеживающие, но уже кое-что», — подвел итоги саммита один из присутствовавших на переговорах.
В четверг, 6 марта, в Брюсселе состоится встреча лидеров всех 27 стран ЕС, на котором будет обсуждаться вопрос европейской безопасности.
Однако справиться с этими двумя задачами будет нелегко. Президент Венгрии Виктор Орбан уже пригрозил заблокировать резолюцию ЕС по итогам саммита 6 марта и призвал начать «прямые переговоры с Россией по поводу прекращения огня». В письме, направленном председателю Евросовета Антониу Кошту 28 февраля, Орбан написал:
Стало очевидно, что существуют стратегические разногласия в нашем подходе к Украине, которые не могут быть устранены путем составления проектов документов и обмена информацией.
Ранее Брюссель распространил среди членов ЕС черновой вариант заявления, которое планируется принять по итогам предстоящего саммита. В нем говорится о выделении дополнительной военной поддержки Украины и оперативном наращивании оборонных расходов странами Европы.
А 28 февраля на встрече послов стран ЕС Будапешт заблокировал выделение нового пакета военной помощи Киеву, пишет Politico. И Орбан в своем письме, и венгерский дипломат на встрече в Брюсселе сослались на резолюцию Совета Безопасности ООН, принятую на прошлой неделе при поддержке США, России, Китая и еще семи стран. Она была сформулирована в нейтральном ключе и призывала к «быстрому прекращению конфликта и установлению долгосрочного мира между Украиной и Россией».
Резолюция (ООН) знаменует собой новый этап в истории конфликта и делает все предыдущие согласованные Евросоветом формулировки не имеющими особого значения.
Аналогичной позиции придерживается премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он заявил, что Братислава заблокирует любую резолюцию саммита ЕС, которая не будет содержать призыва к скорейшему прекращению огня на Украине. Фицо осудил подход Запада к ситуации на Украине по принципу «мир через силу» и назвал его нереалистичным.