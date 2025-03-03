Защита Украины и собственная оборона: преуспеет ли Европа в погоне за двумя зайцами

А 28 февраля на встрече послов стран ЕС Будапешт заблокировал выделение нового пакета военной помощи Киеву, пишет Politico. И Орбан в своем письме, и венгерский дипломат на встрече в Брюсселе сослались на резолюцию Совета Безопасности ООН, принятую на прошлой неделе при поддержке США, России, Китая и еще семи стран. Она была сформулирована в нейтральном ключе и призывала к «быстрому прекращению конфликта и установлению долгосрочного мира между Украиной и Россией».