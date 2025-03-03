Forbes описал попытки Украины и Европы деамериканизировать ПВО у ВСУ

О замене американского оружия в Киеве и Брюсселе начали задумываться после того, как стало известно, что Белый дом готовится остановить военную помощь Украине. «Почти все остальные виды оружия [кроме ПВО], которые нужны Украине, она может производить самостоятельно или получать от своих европейских союзников. Но среди демократических стран мира Соединенные Штаты обладают почти — но не полной — монополией на лучшие ракеты класса “земля — воздух” и поддерживающие их пусковые установки и радары», — отмечает издание.