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В Самарской области появится публичный реестр обещаний властей

В Самарской области будет создан публичный реестр инициатив и обещаний органов власти. Такое поручение дал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на совещании правительства региона в понедельник, 3 марта.

"Многие решения, которые мы приняли, отражены в разных протоколах. Иногда кажется, что мы забываем о некоторых вещах. А люди ждут!.. У нас должна появиться публичная карта решений правительства Самарской области. С точки зрения формы прошу, чтобы она была максимально удобной. Можно будет посмотреть, какие решения и в каких сферах приняты, как исполняются, градировать их по уровням. Обязательно должны быть все решения, которые принимаются на личных приемах. Это большой массив.

Это и есть наша работа. Мы должны предоставить жителям возможность увидеть этот массив", — сказал губернатор.

Он обозначил, что система должна иметь функцию обратной связи.

На создание такого реестра глава региона дал месяц.