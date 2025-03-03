В Самарской области появится публичный реестр обещаний властей

"Многие решения, которые мы приняли, отражены в разных протоколах. Иногда кажется, что мы забываем о некоторых вещах. А люди ждут!.. У нас должна появиться публичная карта решений правительства Самарской области. С точки зрения формы прошу, чтобы она была максимально удобной. Можно будет посмотреть, какие решения и в каких сферах приняты, как исполняются, градировать их по уровням. Обязательно должны быть все решения, которые принимаются на личных приемах. Это большой массив.