«Алга — к сильной России!». Минниханов поздравил Мишустина с днем рождения

Напомним, сегодня Мишустину исполнилось 59 лет. Будущий глава правительства РФ родился в городе Лобня (Московская область). В 1983 году он поступил на вечернее отделение Московского станкоинструментального института («Станкин»), но потом перешёл на дневную форму обучения. В 1989 году Мишустин завершил обучение в «Станкине» по специальности «системы автоматизированного проектирования» (САПР), получив квалификацию инженера-системотехника, а в 1992 году при этом же институте окончил аспирантуру.