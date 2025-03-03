Лукашенко согласился на новую должность для вице-премьера Петришенко, которого сменил Караник

Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал на новую должность вице-премьера Игоря Петришенко, информирует пресс-служба президента.
В частности, Лукашенко дал согласие на назначение Петришенко первым заместителем генерального секретаря Содружества Независимых Государств.
До назначения, напомним, Игорь Петришенко занимал пост заместителя премьер-министра, курирующего социальную сферу. Его на посту сменил экс-губернатор Гродненщины Владимир Караник.
Также Александр Лукашенко решил, что экс-глава МВД и помощник президента Юрий Караев возглавит Гродненскую область.
Но еще президент запретил кричать, ругаться матом и бить по голове членов правительства.
Также глава страны рассказал, как проверяли новых членов правительства перед назначением: «На всех вас получены заключения».