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Лукашенко согласился на новую должность для вице-премьера Петришенко, которого сменил Караник

Лукашенко дал согласие на новую должность для вице-премьера Петришенко.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал на новую должность вице-премьера Игоря Петришенко, информирует пресс-служба президента.

В частности, Лукашенко дал согласие на назначение Петришенко первым заместителем генерального секретаря Содружества Независимых Государств.

До назначения, напомним, Игорь Петришенко занимал пост заместителя премьер-министра, курирующего социальную сферу. Его на посту сменил экс-губернатор Гродненщины Владимир Караник.

Также Александр Лукашенко решил, что экс-глава МВД и помощник президента Юрий Караев возглавит Гродненскую область.

Но еще президент запретил кричать, ругаться матом и бить по голове членов правительства.

Также глава страны рассказал, как проверяли новых членов правительства перед назначением: «На всех вас получены заключения».