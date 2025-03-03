Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что премьер Мьянмы в рамках визита проведет 4 марта переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Стороны затронут перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества РФ и Мьянмы, а также актуальные международные вопросы. По итогам переговоров планируется принять совместное заявление, подписать ряд межправительственных и межведомственных документов, отметили в пресс-службе.
Премьер Мьянмы прибыл в Россию
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Самолет председателя государственного административного совета, премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна, начинающего официальный визит в Россию, приземлился в аэропорту «Внуково 2», передает корреспондент РИА Новости.