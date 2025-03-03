Макрон рассказал, что пытался отговорить Трампа от немедленного перемирия по Украине

«Европа разрабатывает мирный план для Украины, продвигает идею с миротворцами, но это практически заморозка конфликта. И в то же время о России ни слова, они демонизировали нас и говорили, что это мы во всем виноваты. Искать источник конфликта в России для Европы бессмысленно, это такие же европейские ультиматумы в наш адрес и просто попытка выступить в поддержку Украины».