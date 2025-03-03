Губернатор представил нового помощника по экономике

«Павел Петрович до настоящего времени работает заместителем директора института ВЭБ. Это очень серьезный институт развития. Я попросил Павла Петровича, чтобы он работал моим помощником по вопросам экономического развития. Я уверен, что ваши опыт и знания, которые вы получили на работе в министерстве экономического развития, на текущей работе позволят нам усилить свое направление работы», — отметил Вячеслав Федорищев.