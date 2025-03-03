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В Лондоне опровергли слова Макрона об общем плане по Украине

В Министерстве обороны Великобритании отрицают принятие окончательного варианта совместного с Францией плана урегулирования украинского конфликта, который подразумевает введение режима прекращения огня.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Представитель ведомства опроверг принятие концепции, предполагающей перемирие между Россией и Украиной сроком на один месяц, сообщает BBC.

«Это не тот план, который мы признаем в настоящее время», — цитирует сообщение ведомства «Интерфакс».

Информацию об обсуждении проектов перемирия в Минобороны Королевства подтвердили, но уточнили, что пока ни один из рассмотренных вариантов не был принят как рабочий.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разработан франко-британский план урегулирования конфликта на Украине. Он подразумевает введение на 30 дней режима прекращения огня и со стороны Киева, и со стороны Москвы, в том числе по энергетическим объектам. Второй этап реализации плана — на украинскую территорию входят миротворческие войска из Европы.

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