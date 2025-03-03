В Лондоне опровергли слова Макрона об общем плане по Украине

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разработан франко-британский план урегулирования конфликта на Украине. Он подразумевает введение на 30 дней режима прекращения огня и со стороны Киева, и со стороны Москвы, в том числе по энергетическим объектам. Второй этап реализации плана — на украинскую территорию входят миротворческие войска из Европы.