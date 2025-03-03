Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин удостоил коллектив «Татнефти» ордена «За доблестный труд»

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом За доблестный труд коллектив Татнефти. Указ опубликован на портале правовых актов.

«За большой вклад в развитие нефтяной и газовой промышленности, достигнутые трудовые успехи наградить орденом “За доблестный труд” коллектив публичного акционерного общества “Татнефть” имени В. Д. Шашина, Республика Татарстан», — говорится в указе.

Помимо коллектива «Татнефти», Путин наградил тем же орденом коллектив акционерного общества «АвтоВАЗ». Награды коллектив компании был удостоен за большой вклад в развитие автомобильной промышленности и достигнутые трудовые успехи.

Также Путин удостоил коллектив Альметьевского театра ордена за заслуги в культуре и искусстве.

Путин Владимир