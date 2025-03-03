Путин удостоил коллектив «Татнефти» ордена «За доблестный труд»

«За большой вклад в развитие нефтяной и газовой промышленности, достигнутые трудовые успехи наградить орденом “За доблестный труд” коллектив публичного акционерного общества “Татнефть” имени В. Д. Шашина, Республика Татарстан», — говорится в указе.
Помимо коллектива «Татнефти», Путин наградил тем же орденом коллектив акционерного общества «АвтоВАЗ». Награды коллектив компании был удостоен за большой вклад в развитие автомобильной промышленности и достигнутые трудовые успехи.
Также Путин удостоил коллектив Альметьевского театра ордена за заслуги в культуре и искусстве.