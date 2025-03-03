Путин наградил несколько многодетных семей

Указ главы государства опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
За большие заслуги в укреплении института семьи в воспитании детей орденом «Родительская слава» награждены Сафарбий и Марият Кандауровы из Адыгеи, а также Сергей и Наталья Свиридовы из Москвы.
Медалью ордена «Родительская слава» отмечены Олег и Дарья Ганеевы из Москвы, Алексей и Татьяна Матвеевы из Иркутской области, Юрий и Лариса Поповы из Запорожской области, а также Андрей Кривоносов и Инна Милых из Воронежской области.