Путин наградил несколько многодетных семей

Медалью ордена «Родительская слава» отмечены Олег и Дарья Ганеевы из Москвы, Алексей и Татьяна Матвеевы из Иркутской области, Юрий и Лариса Поповы из Запорожской области, а также Андрей Кривоносов и Инна Милых из Воронежской области.