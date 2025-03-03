Политолог Олег Бондаренко: Зеленскому осталось два месяца до ухода с поста

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон по итогам провальных переговоров Трампа и Зеленского предположил, что Украине может потребоваться новый лидер, в случае если Зеленский не пойдет на условия, выставляемые Вашингтоном.
— Что-то должно измениться. Либо он должен прийти в себя и вернуться за стол переговоров в знак благодарности, либо кто-то другой должен возглавить страну, чтобы сделать это, — заявил Джонсон.
Итогом провальных переговоров и «дебоша» Зеленского стала негативная реакция всего американского истеблишмента. Так, ряд политиков, включая советника президента Трампа Майкла Уолтца в эфире телеканала CNN, уверены, что нынешний лидер Украины недоговороспособный. Уолтц и вовсе заявил, что Киеву нужен глава, который сможет «вести дела с нами» (ред. прим. Mail — США).
— Нам нужен лидер, который сможет вести с нами дела, в конечном итоге (сумеет) договориться с русскими и положить конец этой войне. И если станет очевидно, что личные или политические мотивы президента Зеленского расходятся с целью прекращения боевых действий в этой стране, то, думаю, у нас возникнет серьезная проблема, — сказал он.
В разговоре с корреспондентом Mail.ru политолог Олег Бондаренко объяснил, что США вряд ли начнут открыто давить на Украину и Зеленского, а воспользуются «неофициальными методами».
«Скорее всего это будут неофициальные методы, потому что все официальные методы, они довольно прозрачны, понятны и в этом смысле неэффективны. Вероятно, это будут какие-то кулуарные методы», — рассказал эксперт.
В подтверждение его слов директор ФБР Каш Патель в эфире подкаста Kash’s Corner, уже заявил, что на Украине царит коррупция и что бюро предстоит выяснить, на что были потрачены деньги администрацией Зеленского: «Украина — это место отмывания денег и коррупции».
Как подчеркивает Олег Бондаренко, Зеленский не может восприниматься действующей американской администрацией комплиментарно, так как он является фигурой предшествующего президента Байдена. Тем не менее политолог уточняет, что мы вряд ли увидим публичные сигналы о скором лишении Зеленского его поста, главный уже был получен — упомянутая выше «выволочка в Белом доме».
— Зеленскому пора задуматься о своей роли на посту Украины. По большому счету, все понимают, что Зеленский как политик уже списан. Он не общается с Москвой, уже понятно, что не будет общаться с Вашингтоном. И, соответственно, он никому не нужен — резюмирует Бондаренко — может быть, он нужен Лондону, Парижу, Берлину. В первую очередь, Лондону. Так что судьба Зеленского незавидна. Я думаю, что этот политик может в течение месяца, полутора, двух максимум, расстаться с властью в силу физических или объективных причин.
Владимир Правдин