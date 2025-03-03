Политолог Олег Бондаренко: Зеленскому осталось два месяца до ухода с поста

­— Зеленскому пора задуматься о своей роли на посту Украины. По большому счету, все понимают, что Зеленский как политик уже списан. Он не общается с Москвой, уже понятно, что не будет общаться с Вашингтоном. И, соответственно, он никому не нужен — резюмирует Бондаренко — может быть, он нужен Лондону, Парижу, Берлину. В первую очередь, Лондону. Так что судьба Зеленского незавидна. Я думаю, что этот политик может в течение месяца, полутора, двух максимум, расстаться с властью в силу физических или объективных причин.