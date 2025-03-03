Бывший топ-менеджер Порохового завода нашел работу в администрацию Перми

В Прикамье на краевом и муниципальном уровнях продолжается ротация чиновников. На днях администрацию Мотовилихинского района покинул первый заместитель главы Радик Назаров. Его пост занял Владимир Лысков.
С 2014 года он работал руководителем аппарата администрации Добрянки и заместителем главы города по социальной политике, затем перебрался в Пермский муниципальный округ, где возглавил управление благоустройства.
В 2023 году Владимир Лысков трудоустроился в ФКП «Пермский пороховой завод» на должность заместителя генерального директора по общим вопросам, сообщил «Коммерсант-Прикамье». К исполнению обязанностей замглавы администрации Мотовилихинского района он приступил 3 марта.