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Бывший топ-менеджер Порохового завода нашел работу в администрацию Перми

Владимир Лысков занял пост и.о. первого заместителя главы Мотовилихинского района.

Источник: Комсомольская правда

В Прикамье на краевом и муниципальном уровнях продолжается ротация чиновников. На днях администрацию Мотовилихинского района покинул первый заместитель главы Радик Назаров. Его пост занял Владимир Лысков.

С 2014 года он работал руководителем аппарата администрации Добрянки и заместителем главы города по социальной политике, затем перебрался в Пермский муниципальный округ, где возглавил управление благоустройства.

В 2023 году Владимир Лысков трудоустроился в ФКП «Пермский пороховой завод» на должность заместителя генерального директора по общим вопросам, сообщил «Коммерсант-Прикамье». К исполнению обязанностей замглавы администрации Мотовилихинского района он приступил 3 марта.