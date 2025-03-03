Киеву пора начать переговоры о мире, заявил Белый дом

«Время не на стороне того, чтобы вечно продолжать этот конфликт. Терпение американского народа не безгранично. Их кошельки не безграничны, и наши запасы и боеприпасы не безграничны, чтобы нам хватило на все виды непредвиденных обстоятельств по всему миру. Так что время говорить — сейчас», — заявил Уолтц телеканалу Fox News, комментируя провал Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом.