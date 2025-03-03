Согласно статье, Трамп намерен нормализовать отношения с Россией. Это стало очевидным после того, как министр обороны Пит Хегсет в воскресенье отдал приказ Киберкомандованию США приостановить планирование и наступательные кибероперациипротив России. Киберкомандование проведет оценку рисков и предоставит министру обороны список всех приостановленных операций и анализ возможных угроз со стороны России.
Хотя приказ не затрагивает работу Агентства национальной безопасности США и деятельность по сбору разведданных в отношении России, он вызвал вопросы о национальной безопасности и защищенности инфраструктуре США. Как полагают эксперты, США будут уязвимы для кибератак со стороны Москвы.
В штате Киберкомандования США, по некоторым данным, числится около 5800 специалистов, причем четверть сотрудников специализируются на операциях против России.
Американский журналист Брайан Кребс на странице в Invosec Exchange резко осудил действия Министерства обороны США.
Наступательные кибероперации США против России не должны прекращаться до тех пор, пока Путин не уйдет, а Россия не перестанет представлять угрозу. Если бы мы серьезно относились к тому, чтобы заставить Москву пойти на какие-либо уступки… мы бы увеличили число наступательных операций в 10 раз.
Как считают некоторые официальные лица, этот шаг — часть усилий администрации Трампа для привлечения Путина за стол переговоров, чтобы подписать соглашение о прекращении огня в украинском конфликте.
Госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала ABC опроверг утверждения о том, что администрация Трампа проявляет мягкость по отношению к Путину. «Вы не посадите (русских) за стол переговоров, если будете обзывать их, если будете настроены враждебно. Мы пытаемся положить конец войне», — пояснил он. Отметив, что целью республиканца Трампа является мир на Украине, Рубио сказал, что, если бы так действовал демократ, все бы уже выступали за присуждение ему Нобелевской премии мира.