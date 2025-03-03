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The Week: рискует ли Трамп нацбезопасностью США, чтобы добиться расположения Путина

Решение о замораживании наступательных киберопераций в отношении России может оставить американские системы незащищенными. Но команда Дональда Трампа считает, что важнее «усадить» Владимира Путина за стол переговоров, пишет The Week.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, Трамп намерен нормализовать отношения с Россией. Это стало очевидным после того, как министр обороны Пит Хегсет в воскресенье отдал приказ Киберкомандованию США приостановить планирование и наступательные кибероперациипротив России. Киберкомандование проведет оценку рисков и предоставит министру обороны список всех приостановленных операций и анализ возможных угроз со стороны России.

Хотя приказ не затрагивает работу Агентства национальной безопасности США и деятельность по сбору разведданных в отношении России, он вызвал вопросы о национальной безопасности и защищенности инфраструктуре США. Как полагают эксперты, США будут уязвимы для кибератак со стороны Москвы.

В штате Киберкомандования США, по некоторым данным, числится около 5800 специалистов, причем четверть сотрудников специализируются на операциях против России.

По словам осведомленного источника, из-за сокращения финансирования федеральных агентств и увольнения персонала в сфере кибербезопасности американские системы окажутся незащищенными.

Американский журналист Брайан Кребс на странице в Invosec Exchange резко осудил действия Министерства обороны США.

Наступательные кибероперации США против России не должны прекращаться до тех пор, пока Путин не уйдет, а Россия не перестанет представлять угрозу. Если бы мы серьезно относились к тому, чтобы заставить Москву пойти на какие-либо уступки… мы бы увеличили число наступательных операций в 10 раз.

Брайан Кребс
американский журналист

Как считают некоторые официальные лица, этот шаг — часть усилий администрации Трампа для привлечения Путина за стол переговоров, чтобы подписать соглашение о прекращении огня в украинском конфликте.

Примечательно, что на прошлой неделе Лизил Франц, заместитель помощника министра по международной кибербезопасности в Госдепартаменте, в ходе рабочей группы ООН по вопросам кибербезопасности не упомянула Россию, выделив в качестве киберугроз только Китай и Иран.

Госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала ABC опроверг утверждения о том, что администрация Трампа проявляет мягкость по отношению к Путину. «Вы не посадите (русских) за стол переговоров, если будете обзывать их, если будете настроены враждебно. Мы пытаемся положить конец войне», — пояснил он. Отметив, что целью республиканца Трампа является мир на Украине, Рубио сказал, что, если бы так действовал демократ, все бы уже выступали за присуждение ему Нобелевской премии мира.

Трамп Дональд