The Week: рискует ли Трамп нацбезопасностью США, чтобы добиться расположения Путина

Госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала ABC опроверг утверждения о том, что администрация Трампа проявляет мягкость по отношению к Путину. «Вы не посадите (русских) за стол переговоров, если будете обзывать их, если будете настроены враждебно. Мы пытаемся положить конец войне», — пояснил он. Отметив, что целью республиканца Трампа является мир на Украине, Рубио сказал, что, если бы так действовал демократ, все бы уже выступали за присуждение ему Нобелевской премии мира.