Токаев ратифицировал соглашение с Турцией

Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений».
Текст закона публикуется в печати.
Документ направлен на укрепление двустороннего сотрудничества в сфере фитосанитарной безопасности и предотвращение распространения карантинных вредных организмов. В рамках соглашения предусмотрен обмен нормативными правовыми актами, информацией о фитосанитарной ситуации, а также развитие научного взаимодействия между профильными институтами двух стран.
Соглашение охватывает все под карантинные материалы, включая растения, почву, упаковку и транспортные контейнеры, и устанавливает требования к ввозимым грузам, сертификации и транзиту.