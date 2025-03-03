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Токаев ратифицировал соглашение с Турцией

Президент Токаев ратифицировал соглашение с Турцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Акорды.

Источник: Пресс-служба Акорды

Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений».

Текст закона публикуется в печати.

Документ направлен на укрепление двустороннего сотрудничества в сфере фитосанитарной безопасности и предотвращение распространения карантинных вредных организмов. В рамках соглашения предусмотрен обмен нормативными правовыми актами, информацией о фитосанитарной ситуации, а также развитие научного взаимодействия между профильными институтами двух стран.

Соглашение охватывает все под карантинные материалы, включая растения, почву, упаковку и транспортные контейнеры, и устанавливает требования к ввозимым грузам, сертификации и транзиту.

экономика