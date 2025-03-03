Токаев ратифицировал соглашение с Турцией

Документ направлен на укрепление двустороннего сотрудничества в сфере фитосанитарной безопасности и предотвращение распространения карантинных вредных организмов. В рамках соглашения предусмотрен обмен нормативными правовыми актами, информацией о фитосанитарной ситуации, а также развитие научного взаимодействия между профильными институтами двух стран.