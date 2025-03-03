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The Hill: сколько американцев поддерживают конфликт на Украине

Американский телеканал CBS News и исследовательская организация YouGov c 26 по 28 февраля провели опрос, чтобы выяснить мнения американцев об украинском конфликте.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По итогам опроса выяснилось, что Россию в конфликте на Украине поддерживают 4% американцев, Украину — 52%, а 44% опрошенных заявили, что не поддерживают ни одну из сторон, сообщает The Hill.

Что касается американской военной помощи Украине, то 52% респондентов заявили, что выступают за предоставление такой поддержки, тогда как 49% выступили против.

В опросе CBS News / YouGov приняли участие 2311 человек. Допустимая погрешность оценивается в 2,5 процентного пункта.

В эти же дни отдельный опрос провел телеканал CNN, пытаясь выяснить рейтинг одобрения действий Дональда Трампа в первые недели президентства.

В целом, 52% опрошенных не одобряют деятельность Трампа на посту президента, 48% — одобряют.

Трамп по-прежнему пользуется широкой популярностью у республиканцев (90% одобряют его работу) и непопулярен среди демократов (90% не одобряют). Среди независимых избирателей 59% не одобряют работу президента, 41% — одобряют. Большинство опрошенных считают, что Трамп уделяет недостаточно внимания наиболее важным проблемам США (такого мнения придерживаются 52%).

Оба опроса были завершены до пятничной перепалки Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме и не отражают ее влияние на мнения американцев.