The Hill: сколько американцев поддерживают конфликт на Украине

По итогам опроса выяснилось, что Россию в конфликте на Украине поддерживают 4% американцев, Украину — 52%, а 44% опрошенных заявили, что не поддерживают ни одну из сторон, сообщает The Hill.
В опросе CBS News / YouGov приняли участие 2311 человек. Допустимая погрешность оценивается в 2,5 процентного пункта.
В эти же дни отдельный опрос провел телеканал CNN, пытаясь выяснить рейтинг одобрения действий Дональда Трампа в первые недели президентства.
Трамп по-прежнему пользуется широкой популярностью у республиканцев (90% одобряют его работу) и непопулярен среди демократов (90% не одобряют). Среди независимых избирателей 59% не одобряют работу президента, 41% — одобряют. Большинство опрошенных считают, что Трамп уделяет недостаточно внимания наиболее важным проблемам США (такого мнения придерживаются 52%).
Оба опроса были завершены до пятничной перепалки Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме и не отражают ее влияние на мнения американцев.