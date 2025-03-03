Еврокомиссия: запуск «Северного потока» не отвечает интересам Евросоюза

Газета Bild сообщила, что в Швейцарии уже несколько недель идут тайные переговоры по возобновлению работы газопровода «Северный поток — 2», на которые несколько раз приезжал спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл. Сам Греннел не подтвердил свое участие в таких встречах. Правительство Германии также заявило, что не располагает информацией о переговорах. В Еврокомиссии при этом сообщили, что Евросоюз не заинтересован в этом проекте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».